Uniwersytet Medyczny ma nowych doktorów

Uroczysta ceremonia i nadanie stopni naukowych odbyło się w czwartek w Collegium Maius UM w Lublinie. Władze uczelni przyznają, że taka uroczystość to zawsze ogromne święto całej społeczności akademickiej oraz szansa na zwiększenie potencjału badawczego uniwersytetu.

- Jest to dla nas ogromne święto związane z tym, że do naszej społeczności naukowej dołącza kolejna grupa badaczy zaangażowanych w prowadzenie badań w naszych kluczowych dyscyplinach naukowych. To przede wszystkim nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki farmaceutyczne. Jesteśmy dumni, że kolejne rzesze młodych naukowców wspierają nas w prowadzeniu działalności naukowej naszego uniwersytetu i w prowadzeniu badań, które zgodnie z misją naszego uniwersytetu służą dobru pacjenta i dobru społeczeństwa – mówi prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dyplomy nadające stopień doktora habilitowanego odebrało 25 osób, zaś doktora 55 osób. Prorektor Łuszczki dodał, że dzięki temu zwiększa się potencjał badawczy uniwersytetu, pozyskiwane są kolejne granty naukowe oraz nawiązywane są współprace międzynarodowe.

- Wysyłamy naszych badaczy na różnego rodzaju stypendia i przekłada się to w parametryzację. Dzięki tym osiągnięciom naszych grup badawczych nasz uniwersytet plasuje się w czołówce najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce – podkreśla profesor.