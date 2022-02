Studniówki 2022. Bal maturzystów XVIII LO w Lublinie [zdjęcia]

Chłopcy z Afganistanu zatruli się grzybami. "Straciłem dwoje dzieci"

Nieświadomość, różnice kulturowe, a może brak edukacji oraz zrozumienia potrzeb uchodźców? Co doprowadziło do śmierci Alego i Mustafy? Dwójka dzieci z Afganistanu zmarła w wyniku zatrucia muchomorem sromotnikowym, gdy razem z rodziną trafiła do ośrodka dla cudzoziemców pod Warszawą.