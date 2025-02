Studniówki 2025 - wybraliśmy najlepsze zdjęcia. Przeżyjmy to raz jeszcze

Wieczorowe kreacje, dostojne polonezy, kwiaty, pożegnalne przemówienia, satyryczne scenki, parodie, pamiątkowe zdjęcia, czerwone podwiązki i zabawa do rana - studniówki sezonu 2025 za nami.Od stycznia do połowy lutego nasi fotoreporterzy odwiedzili większość szkół średnich z Lublina, Puław, Lubartowa oraz innych miast i zrobili tysiące zdjęć, które można oglądać na łamach naszego portalu. W tym sezonie po raz pierwszy mocniej postawiliśmy również na wideo co zaowocowało publikacją kilkunastu krótkich materiałów filmowych dostępnych zarówno na dziennikwschodni.pl, jak i na naszym kanale Youtube.

Na koniec sezonu postanowiliśmy przygotować galerię specjalną - najlepszych studniówkowych zdjęć sezonu 2025 wybranych spośród wszystkich naszych tegorocznych galerii przez dział foto Dziennika Wschodniego.

Poza oglądaniem wkraczającej w dorosłość młodzieży, zachęcamy Was naszych Czytelników do podzielenia się zdjęciami z Waszych własnych studniówek. Fotografie takie możecie wysyłać do nas mailowo na adres redakcja@dziennikwschodni.pl lub umieszczając je w komentarzach pod postem na naszym facebooku. Przy fotografiach warto podać rok i szkołę.