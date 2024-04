Bliżej po paszport. Otwarto punkt w Świdniku

W uroczystym otwarciu biura udział brali dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk oraz burmistrz miasta Waldemar Jakson.

– Chodzi o to, żeby administracja rządowa wychodziła naprzeciw oczekiwaniom województwa lubelskiego. To czwarty terenowy punkt paszportowy w naszym regionie, po niedawno otwartym w Krasnymstawie oraz punktach w Kraśniku i Puławach. Do tego dochodzą punkty stałe w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej – mówił dyrektor generalny.