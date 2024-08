Dożynki parafialno-gminne w Mełgwi

- W uroczystościach dożynkowych zgromadziliśmy aż 13 wieńców konkursowych. Wykonały je koła gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Mełgiew, ale również instytucje tj. Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janówku a także seniorzy. Widzimy, że z roku na rok zwiększa się chęć konkurencji pomiędzy tymi naszymi kołami i instytucjami- mówiła Magdalena Wójcik, wójt Gminy Mełgiew.

- Podtrzymywanie tradycji jest ważne, przede wszystkim dlatego, że w tym dzisiejszym zglobalizowanym świecie tak naprawde żyjemy tylko tym co pokazują nam media społecznościowe, a one bardzo płasko traktują świat. Ukazują tylko to, co jest piękne dla dużych korporacji, tak aby ludzie funkcjonowali z myślą o tym, że życie jest bardzo proste. A życie jest skomplikowane, patrząc jak funkcjonowali nasi przodkowie, to widzimy, że zachowanie tradycji, przywiązanie do ziemi i tego co święte to jednak powodowało, że nawet w tych trudnych chwilach łatwiej było im żyć. Dlatego trzeba tą tradycję należy pielęgnować, wtedy każdemu z nas będzie żyło się lepiej- mówił prof. Marcin Szewczak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Podczas wydarzenia zaprezentowały się lokalne zespoły, takie jak: Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew, która w tym roku obchodziła swój srebrny jubileusz a także Zespół Śpiewaczy Podzamcze. Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy wygrało Koło Gospodyń w Janowicach " Janowiczanki". Dożynki to doskonały czas by posmakować lokalnych specjałów. Na stoiskach odbyła się prezentacja potraw regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora oraz degustacje kluchów mełgiewskich. Nie zabrakło również strefy zabaw dla dzieci z dmuchanymi placami zabaw, konkursami i kreatywnymi animatorami.

Na scenie w Mełgwi wystąpiły zespoły takie jak: Oreada, Vox czy Klimatyczni. Dzięki różnorodności proponowanego repertuaru każdy znalazł coś dla siebie. Wybrzmiała muzyka rozrywkowa z przebojami lat 70., 80., 90. Można było również usłyszeć utwory folkowe, a także przenieść się w świat aktualnych przebojów.