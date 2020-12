Na drogę Lublin - Świdnik mówią „Dziurasik Park” i tak już chyba zostanie

„Uważaj na siebie to nie horror to droga wzdłuż lasu. Dziurasik Park 2017. Dworcowa Świdnik, droga do Lublina…” do tego zdjęcie dziurawej jak szwajcarski ser nawierzchni.

Plakat nawiązujący do słynnego filmu Stevena Spielberga zamieścili niedawno w internecie rowerzyści ze Świdnika. Członkowie stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów odnieśli się też do przygotowanego projektu przebudowy pierwszego odcinka drogi – od al. Lotników Polskich do skraju lasu. Cykliści zwracają uwagę, że „obiektywnie jest w najlepszym stanie, w porównaniu z nawierzchnią od wjazdu do lasu Rejkowizna aż do ul. Brzegowej”.

Cykliści mają uwagi

- W ramach realizacji od strony osiedla Adampol, powstanie ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m. Ciąg ten będzie bez linii segregacyjnej rozdzielającej pieszych i rowerzystów. Według Prawa O Ruchu Drogowym, na całym tym odcinku pieszy będzie miał pierwszeństwo. Rozwiązanie to może powodować konflikty pomiędzy pieszymi a rowerzystami na całej jej długości – czytamy w ich opinii.

Ciąg pieszo rowerowy znajduje się tylko na odcinku od ul. ks. Piotra Ściegiennego do ul. Deotym i kończy się chodnikiem.

Rowerzyści zwracają też uwagę na to, że w ramach przebudowy ma zostać wyciętych 26 drzew a także na to, że „projekt nie przewiduje bezpiecznego połączenia z przejazdem kolejowym łączącym istniejąca infrastrukturę na ul. Żwirki i Wigury”.

Interes wszystkich

– Nie konsultowaliśmy tego projektu ze stowarzyszeniem rowerowym. Musieliśmy sprawnie przygotować dokumenty i szybko złożyć wniosek o dofinansowanie – mówi Bartłomiej Pejo, wicestarosta świdnicki. – Przede wszystkim, jeśli w ogóle zdecydowalibyśmy się na konsultacje, to ze wszystkimi użytkownikami drogi, a więc i pieszymi, kierowcami samochodów, motocyklistami i okolicznymi mieszkańcami. W przypadku ul. Struga i Dworcowej nie ma fizycznie wariantów możliwych do konsultacji. Przestrzeń jaką dysponujemy jest wyjątkowo ograniczona ze względu na ścisłą zabudowę, dużą ilość drzew, sieci techniczne i własności gruntów prywatnych. Dlatego, przygotowując dokumentację projektową wykorzystaliśmy maksymalne możliwości biorąc pod uwagę interes wszystkich użytkowników drogi, w tym rowerzystów.

Bartłomiej Pejo zwraca uwagę, że koncepcja, która była konsultowana ze środowiskami rowerowymi zakładała w tej okolicy ruch rowerowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

– Ulica jest równolegle oddalona od ul. Dworcowej o kilkaset metrów i od wielu lat istnieje tam ścieżka rowerowa. Zapewne istnieje możliwość poprowadzenia jej dalej. W przypadku ul. Dworcowej na ile to było fizycznie możliwe, wykorzystaliśmy maksymalnie możliwości infrastruktury rowerowej – podkreśla wicestarosta.

Może to wina projektu

Starostwo starało się o dofinansowanie (90 proc.) pierwszego etapu przebudowy drogi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To się jednak nie udało – na co zwróciła uwagę w komentarzu w mediach społecznościowych radna powiatowa Edyta Lipniowiecka (Świdnik Wspólna Sprawa).

„Może projekt był źle przygotowany? Może zawiodło coś innego?” – zastanawia się radna. „W każdym razie trochę to nie halo jeśli pokazuje się czyjś ogródek jako swój, bo o swój nie potrafi się zadbać… (w odniesieniu do wpisów na Facebooku władz powiatu dotyczących miejskich inwestycji drogowych-red.). „Pewnie usłyszymy niedługo, że jest jeszcze szansa i że pieniądze uda się pozyskać w następnym naborze. I oby, bo mieszkańcom Dworcowa się należy! Tylko pytanie ile to jeszcze potrwa? Bo do końca kadencji już coraz bliżej...”

Kolejna priorytetowa

– W poprzednim naborze priorytetem było dla nas zdobycie dofinansowania na specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i to się udało – podkreśla Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – To, że dostaliśmy 4 mln zł z wnioskowanych 14 mln zł uważam za sukces, bo patrząc całościowo powiat świdnicki dostał w sumie 8 mln zł, z czego 2 mln otrzymał Świdnik, 2,7 mln zł Mełgiew i 4,1 mln zł dostaliśmy my. I dodaje: Kolejną inwestycją na liście priorytetów jest ul. Dworcowa dlatego też we środę lub w czwartek złożymy nasz wniosek do wojewody, do ogłoszonego drugiego naboru.

Starosta liczy, że tym razem uda się zdobyć pieniądze na zaplanowane prace.