Globalny przedsiębiorca zadomowił się na Lubelszczyźnie

Firma TRILUX otworzyła swoją trzecią fabrykę na świecie właśnie w Strefie Aktywności Gospodarczej w Świdniku.

Za budowę zakładu o powierzchni 23 tys. m2 odpowiada firma Panattoni.

Świdnicka filia firmy TRILUX będzie zajmować się produkcją opraw oświetleniowych dla dużych firm i przedsiębiorstw oraz biur. Jak na razie zatrudnionych jest 80 osób, od października ma ruszyć druga zmiana, co da łącznie stu pracowników. Docelowo w firmie zatrudnionych będzie 250 osób.

Budowa inwestycji kosztowała 10 mln euro, zajęła się nią firma Panattoni, jednak Trilux wynajmuje powierzchnię fabryki.

- Pracę znajdą u nas specjaliści oraz pracownicy z różnych szczebli. To inżynierowie, logistycy, a także pracownicy w dziale produkcji - mówi Piotr Mokrzan, dyrektor generalny Trilux w Świdniku. - Wybraliśmy Lublin i jego okolice, bo to zagłębie młodych ludzi, dobrze wykształconych z potencjałem do pracy.

Otwarcie tak dużej firmy to także rozwój dla miasta.

- Dla miasta jest to przede wszystkim kolejny etap rozwoju naszej świdnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, rzecz dla nas bardzo ważna, ponieważ już przychodząc do pracy do urzędu jako zastępca burmistrza, założyliśmy sobie z byłym burmistrzem, że chcemy niejako wzmocnić ekonomicznie miasto, zbudować tak jakby drugą nogę przy PZL Leonardo Helicopters - mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika - To powoli się udaje, dzisiaj też już jakby widzimy to nie tylko jakby tutaj w strefie, ale też i w budżecie, także bardzo ważna sprawa. To też jest też pewne zaangażowanie tych firm w życie społeczne, z czego bardzo się cieszymy, to są nowe miejsca pracy.