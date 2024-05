Kolejne gwiazdy na świdnickim niebie

15 i 16 czerwca na świdnickim niebie będziemy mogli oglądać prawdziwych asów przestworzy. IV edycja Świdnik Air Festival połączona będzie z 70-leciem istnienia miasta Świdnik.

Świdnik Air Festival to jedna z największych imprez lotniczych po tej stronie Wisły. Udział wezmą Łukasz Czepiela, FireBirds, grupa Scandinavian Airshow.

Teraz do tej listy dopisać możemy jeszcze dwie grupy. Pierwsza to Zespół Akrobacyjny Polskich Sił Powietrznych „Orlik”, która w tym roku obchodziła swoje 26 urodziny. Na samym początku grupa składała się z pilotów z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego.

– Zespół Akrobacyjny „Orlik” stał się odrębną Eskadrą w strukturze 2OSzL Radom. Od tej pory zadaniem pilotów przestało być szkolenie podchorążych, a stało przygotowanie się do pokazów lotniczych. Obecnie Zespół Akrobacyjny „Orlik” jest jedynym wojskowym zespołem akrobacyjnym w naszym kraju – informuje organizator.

Kolejnymi gwiazdami będzie duet z Fundacji Eskadra – Mateusz Strama i Bartosz Maciejczyk, którzy latają na samolotach Lim-2 i SBLim-2.

– Obie podniebne maszyny zostały wyprodukowane w PZL Mielec na bazie sowieckiego Mig-15. Obecnie to jedyne latające Migi-15 w Europie. Fakt, że możemy je obserwować w locie zawdzięczamy polskim pilotom, pasjonatom historii i lotnictwa, którzy zadbali o to, by samoloty nie przeszły na emeryturę – mówi Agata Flisiak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.