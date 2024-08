Latająca pomoc policjantów. 17 wykroczeń namierzonych z powietrza

Działania prowadzone były w rejonie dróg S12, S17 i DK-12. - Dron pozwala policjantom na rejestrowanie zachowań na drodze z dużej odległości oraz z dużą precyzyjnością. Gdy funkcjonariusze ujawnią wykroczenie z powietrza, przekazują informacje do najbliższego patrolu ruchu drogowego, który podejmuje interwencję wobec osoby łamiącej przepisy drogowe- mówi aspirant sztabowy Elwira Domaradzka ze świdnickiej komendy. Zdaniem policjantów, drony pomagają szczególnie w obrębie skrzyżowań czy przejść dla pieszych.

- Podczas ostatnich działań ujawniliśmy 17 wykroczeń. Polegały one na niezastosowaniu się do znaku „STOP” oraz nieprawidłowym wyprzedzaniu. 12 kierowców otrzymało mandaty karne, wobec 5 zastosowano pouczenia- relacjonują aspirant sztabowy Domaradzka. Z kolei, jeden z zatrzymanych uciekł pomimo braku uprawnień. Ta spraw trafi do sądu.