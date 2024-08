Lepszy niż elektryk? 3 autobusy wodorowe dla Świdnika

Podczas czwartkowego spotkania (29 sierpnia) samorządowcy mieli okazję zobaczyć prototyp autobusu przed Urzędem Miasta, a także wirtualnie, za pomocą gogli VR. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. burmistrz Marcin Dmowski, wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara, dyrektor ZTM Lublin oraz przedstawiciele zarządu MPK Lublin.

Świdnik postawił na nowoczesne rozwiązania i zamiast elektrycznych autobusów, które są już znane z dróg Lublina, zdecydował się na pojazdy wodorowe.

- Opracowania naukowe pokazują, że autobusy elektryczne to mogą być tylko etapem przejściowym. Jednak tankowanie paliwa i przetwarzanie go, już w samym autobusie, na energię elektryczną wydaje się być lepszym i przyszłościowym pomysłem- przyznaje burmistrz Marcin Dmowski.

Autobusy zakupione przez Świdnik będą tankowane na stacji wodorowej przy MPK Lublin, która już niedługo zostanie oddana do użytku.

- Każda aktywność gospodarcza jest przez nas ceniona. Cieszymy się, że kultura Automotive, produkcji autobusów jest zlokalizowana w Lublinie- przyznaje Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina

Autobus ARTHUR BUS jest całkowicie zeroemisyjny, zasilany wodorem sprężanym do 350 barów (37,5 kg w zbiornikach). Energia wodorowa jest przekształcana w ogniwie paliwowym o mocy 70 kW i przekazywana do układu napędowego. Pojemność baterii wynosi 30 kWh, a zasięg jazdy to 400-500 km, w zależności od obciążenia, topografii miasta czy stylu jazdy kierowcy. Autobusy będą wyposażone w elektryczne drzwi i 29 miejsc siedzących, a jednocześnie będą mogły przewieźć 85 pasażerów.

- Mamy zaimplementowane szereg czujników, sensorów związanych z wyciekiem wodoru, dymem. W przypadku awarii system jest całkowicie wyłączany, a więc autobus jest bezpieczny dla ludzi oraz środowiska- przekonuje Rafał Słomka, członek zarządu spółki ARTHUR BUS.

Umowa, podpisana pod koniec ubiegłego roku, przewiduje dostarczenie trzech autobusów wodorowych, które zastąpią obecne pojazdy na trasach do Lublina (linie 55, 5 i 35). – Praktycznie pierwszy autobus jest już gotowy i na początku września pojawi się na testach wewnętrznych – dodaje Rafał Słomka.