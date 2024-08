Krzysztof Zalewski wystąpi w Świdniku

Trener Avii Świdnik znów będzie pracować w Japonii? Klub zabrał głos

We wtorek krajowe media obiegła informacja o tym, że do pracy na ławce trenerskiej wraca Maciej Skorża. 52-latek po kilku miesiącach przerwy ponownie będzie odpowiadać za wyniki w Urawa Red Diamonds. Nowy-stary trener będzie potrzebować w Kraju Kwitnącej Wiśni współpracowników. A tym był między innymi obecny trener Avii Świdnik Wojciech Makowski. Czy w trzecioligowcu więc może dojść do zmiany trenera?