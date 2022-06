Świdnik. Oceń reklamowe porządki. Jest wstępny projekt tzw. uchwały krajobrazowej

– Bałagan w szyldach w Świdniku nie jest aż tak dotkliwy, bo dotyczy kilkunastu, czy może kilkudziesięciu nieruchomości. Największy problem jest z banerami na ogrodzeniach i niskim standardem jakościowym billboardów i tablic reklamowych przy drogach – uważa Bartosz Poniatowski, współpracujący z Urzędem Miasta przy opracowaniu zasad umieszczania reklam w mieście. Jest autorem sześciu uchwał krajobrazowych w Polsce (to ok. 10 proc. wszystkich uchwalonych).

Centrum i reszta

– To jest już trzeci etap naszej pracy na tzw. uchwałą krajobrazową – wyjaśnia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – Jest gotowy projekt tej uchwały, który chcemy szeroko skonsultować stąd też środowe spotkanie i możliwość odniesienia się do tych wstępnych zapisów i wprowadzenia uwag przedsiębiorców. Po tym etapie projekt zapewne zostanie przygotowany jeszcze raz.

Świdnik już został podzielony na dwie części – centrum i pozostały teren miasta.

W przypadku centrum chodzi o obszar ograniczony torami kolejowymi, ul. Kosynierów – od skrzyżowania z ul. gen. Maczka do ronda im. Józefa Franczaka ps. Laluś (z wyłączeniem tego ronda i skrzyżowania), ul. Racławicka – od ronda im. Józefa Franczaka ps. Laluś do ronda Świdnicki Lipiec 80 (z wyłączeniom rond) i al. Lotników Polskich – od ronda Świdnicki Lipiec 80 do ul. Andrzeja Struga, łącznie z terenem dworca przesiadkowego.

Jak zapowiadają urzędnicy, tzw. uchwała krajobrazowa powinna powstać do końca roku. Będzie ustalała zasady sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Określi też rodzaje materiałów, z jakich mogą być zrobione. Będzie miała za zadanie m.in. wyeliminowanie całkowitego zasłaniania elewacji budynków czy przykrywania okien.

– Wstępne założenia są takie, że na obszarze miasta określonym jako centrum nie będzie można umieszczać banerów, czyli płacht typu winyl z kółkami i montażem na szybkozłączki a także billboardów, czyli dużych tablic z przyklejanymi plakatami – wyjaśnia Bartosz Poniatowski. – Nie można również stawiać totemów reklamowych czyli konstrukcji reklamowych przestrzennych na wysokim słupie. Obecnie, na tym etapie jest też wprowadzony dla całego Świdnika zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach – dodaje.

Co z pylonem restauracji MC Donald’s? – Znajduje się on poza terenem centrum, w związku z czym obejmują go ogólne zapisy projektu uchwały krajobrazowej i ze względu na wielkość nieruchomości może być zachowany – tłumaczy Poniatowski.

Co Ty na to

Do 30 czerwca można składać uwagi do projektu tzw. uchwały krajobrazowej. – Teraz najlepiej jest zastanowić się jakie szyldy i reklamy mamy i zweryfikować czy – w myśl postanowień projektu uchwały krajobrazowej – są one dopuszczone – radzi przedsiębiorcom Poniatowski. – Jeśli nie są dopuszczone, to trzeba przemyśleć czy są elementy, na którym nam zależy i chcemy je zachować. Jeśli są, to należy złożyć odpowiednią uwagę w tej sprawie.

Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej e-swidnik.pl, na której znajduje się zarówno formularz do zgłoszenia uwag (wydrukowane formularze są też do pobrania w Urzędzie Miasta) jak też projekt uchwały krajobrazowej.