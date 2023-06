Oceń skatepark, jest już plan jak będzie wyglądał

Jest już plan funkcjonalno użytkowy nowego skateparku. Powstał, żeby urzędnicy mogli ogłosić przetarg na projekt i starać się o pozwolenie na budowę.

- Plan jest taki, żeby starać się w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie ale, żeby móc to zrobić trzeba mieć projekt i pozwolenie na budowę. Firma, która przygotowywała plan zna się na tej dziedzinie ale teraz mamy trochę czasu, żeby zapytać o opinię najważniejszych, czyli przyszłych użytkowników. Zwykle w takich przypadkach o sprawie informujemy w mediach lokalnych i społecznościowych. Zainteresowani komentują, piszą do mnie wiadomości albo maile do urzędu. Myślę, że w toku prac były już kontakty z użytkownikami i w większości te wizje są odzwierciedlone. Ale zawsze taka konsultacja się przyda – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika, który wczoraj na swoim profilu facebookowym pokazał jak może wyglądać to bardzo znane miejsce w mieście. I dodaje, że przetarg na projekt najprawdopodobniej będzie ogłoszony w lipcu.