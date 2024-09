Petycja to fikcja? Świdnicka straż miejska funkcjonuje i ma kogo zatrudniać

Rekrutacja do straży miejskiej w Świdniku zakończyła się pozytywnie. Spośród 14 zgłoszonych kandydatów na dwa wakaty, to 8 kobiet i 6 mężczyzn. We wtorek (10 września) przeprowadzono pierwsze rozmowy kwalifikacyjne.

- Wszystko zależy od kwalifikacji i aplikacji, które zostały złożone. Z każdą osobą przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną na temat ich wiedzy, doświadczenia związanego z bezpieczeństwem. Na tej podstawie wyłonimy 2 osoby, które zdaniem komisji będą najlepszymi kandydatami- wyjaśnia Janusz Wójtowicz, komendant straży miejskiej w Świdniku.

Po zakwalifikowaniu na stanowisko, dwoje kandydatów zostanie skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne. W ciągu roku będą musieli ukończyć kurs podstawowy, uprawniający do awansu na wyższe stanowiska w przyszłości.

Na początek strażnicy otrzymają umowę na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe po ukończeniu kursu. Początkowa pensja wynosi 4600 zł brutto, z możliwością podwyżek i dodatkowych świadczeń po upływie czasu służby.

Straż miejska, zgodnie ze swoją maksymą „Dbając o porządek, służymy ludziom”, zajmuje się m.in. kontrolą ruchu drogowego, ochroną środowiska, spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochroną obiektów komunalnych, doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień. Współdziałają także w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych.

- Policja nie ma czasu zajmować się sprawami porządkowymi. Mają oni dużo poważniejszych rzeczy, a my ich na bieżąco wspomagamy, dbając o bezpieczeństwo w mieście- tłumaczy komendant Wójtowicz.

Straż miejska odpowiada także za nadzór nad miejskim monitoringiem, codziennie współpracując z policją w tej kwestii. Komendant podkreśla, że burmistrz nie może zlecać kontroli nieruchomości policji, ponieważ nie mają oni do tego odpowiednich uprawnień. Takie działania należą do straży miejskiej, która podlega burmistrzowi.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zbieranych podpisów pod petycją o likwidację straży miejskiej w mieście naczelnik Janusz Wójtowicz odpowiada:

- Petycja to fikcja, wyreżyserowana przez osoby, które zostały skazane przez sądy na podstawie dostarczonych przez nas materiałów. Część podpisów jest anonimowa, a niektóre osoby, które nie pochodzą ze Świdnika.

Pomimo krytyki, straż miejska kontynuuje swoją pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. – Cieszymy się, że nasza służba zyskuje coraz większe uznanie – można przeczytać na ich profilu na Facebooku.