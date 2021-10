Polski Ład po świdnicku

– Przyjeżdżamy do państwa z dobrą wiadomości – rozpoczęła wczorajszą konferencję w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku z udziałem samorządowców z terenu powiatu świdnickiego posłanka Gabriela Masłowska (Prawo i Sprawiedliwość). – Otrzymujecie dodatkowe środki na różne inwestycje niezbędne w państwa gminach. Jak wiemy, dotychczas rząd przeznaczył na Fundusz Inwestycji Lokalnych 13 mld zł a na Fundusz Inwestycji Drogowych – 44 mld zł. Teraz realizuje kolejny program pod nazwą Polski Ład – czyli program rozwoju i finansowania inwestycji strategicznych.

– To jest historyczny moment, bo tak dużego programu jednorazowo, czyli kwoty ponad 23 mld zł w tej pierwszej transzy na inwestycje, samorządy nigdy nie otrzymały – podkreślił Artur Soboń (PiS), pochodzący ze Świdnika wiceminister rozwoju i technologii. – I to są środki, które nawet w 95 proc. są bezzwrotne.

Dostali wszyscy

„Obdarowane” zostały wszystkie gminy z terenu powiatu świdnickiego. Pieniądze otrzymało też starostwo powiatowe.

– Ja się cieszę podwójnie – przyznał Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Bo, po pierwsze blisko 35 mln zł otrzymują jednostki powiatu świdnickiego, a po drugie: 4 mln 250 tys. zł trafia konkretnie do powiatu świdnickiego i po raz kolejny jest to dział pomoc społeczna.

Za te pieniądze będzie przebudowywany Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku. – Po raz pierwszy powstaną w Świdniku mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających dom dziecka. Powstaną też sale, gdzie będziemy mogli szkolić kandydatów do rodzin zastępczych – wyjaśnił starosta. – Ośrodek Interwencji Kryzysowej zmieni swój wygląd. Będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zostanie zamontowana winda. Zmieni się też otoczenie ośrodka.

Starosta dodaje, że obecnie powiat dzięki finansowemu wsparciu z rządu rozbudowuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku. – Teraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Czyli budujemy nie tylko drogi, ale też inwestujemy w ten niezwykle ważny segment, jakim jest pomoc społeczna.

Władze powiatu będą starać się też o dodatkowe pieniądze z tego programu (mają być jeszcze cztery nabory). – W kolejnym naborze liczę, że uda nam się dobudować nowe skrzydło w Zespole Szkół nr 1 im. K.C Norwida w Świdniku, gdzie powstaną specjalistyczne pracownie, w których młodzież będzie mogła uczyć się zawodów – dodaje Łukasz Reszka.

Wiata i lampy

Najwięcej – 14,5 mln – dotacji otrzymał Świdnik na budowę wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (9,5 mln zł) a także na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. – Inwestycja dotycząca w targowiska zostanie przeprowadzona w formule „Projektu, buduj” – zapowiada Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. Jego zdaniem, ten projekt zyskał akceptację, ponieważ dotyczy ekologii. – Jest mocno „zielony”, bo chcemy odzyskiwać wodę i pozyskiwać energię słoneczną – mówi Dmowski. I dodaje: W przypadku szkoły trwa projektowanie, jesteśmy na etapie akceptacji koncepcji. Myślę, że pozwolenie na budowę powinniśmy otrzymać na wiosnę przyszłego roku. I rozpocząć budowę.

Piaski zmienią uliczne lampy na nowoczesne i energooszczędne. – Bardzo się cieszymy, że nasza gmina otrzyma pieniądze, które zostaną przeznaczone na wymianę bardzo starego ulicznego oświetlenia. Wymienimy oświetlenie w całej gminie – akcentuje Michał Cholewa, burmistrz Piask. – To jest 900 starych, sodowych, rtęciowych lamp wręcz pożerających prąd, którego cena nie jest tajemnicą. W zeszłym tygodniu otworzyliśmy przetarg na dostawę energii elektrycznej na kolejne dwa lata i wzrost cen jest ogromny, bo sięga 84 proc. Więc dla nas jest to nie tylko sprawa bezpieczeństwa, bo ledowe lampy są dużo skuteczniejsze w doświetlaniu, ale też być może uda nam się zlikwidować konsekwencje podwyżki cen, poprzez wymianę oświetlenia na nowoczesne.

Na terenie gminy Piaski zostaną nie tylko wymienione oprawy, ale też wybudowane oświetlenie (300 lamp), w miejscowościach „gdzie ze względów finansowych było to do tej pory niemożliwe”. Chodzi o * Wierzchowiska * Bystrzejowice * Wolę Piasecką * Brzezice * Majdan Kawęczyński * Piaski.

Droga i rewitalizacja

Gmina Rybczewice wybuduje drogę w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice. – O długości ponad 2 km z kanałem technologicznym i z oświetleniem, a więc będzie to wszystko czego oczekują mieszkańcy na miarę XXI wieku – mówi Elżbieta Masicz, wójt gminy Rybczewice. – Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, ponieważ jest to długi odcinek drogi. Myślimy, że na wiosnę przystąpimy już do realizacji.

– Dzięki otrzymanym pieniądzom będziemy realizować termomodernizację kilku budynków (wśród nich jest m.in. Szkoła Podstawowa w Biskupicach i remiza w Trawnikach), których utrzymanie wiąże się obecnie z wysokimi kosztami – mówi Damian Daniel Baj, wójt gminy Trawniki. – Chcemy je dobrze ocieplić, wymienić kilka kotłowni i wymienić oświetlenie na ledowe w trzech budynkach. Myślę, że dzięki temu ponoszone przez gminę koszty będą mniejsze. Nasza inwestycja będzie mieć też korzystny wpływ na środowisko.

Gmina Mełgiew przeprowadzi rewitalizację zabytkowego parku w Nowym Krępu. – Będziemy się starali odtworzyć miejsce, gdzie będą mogli spędzić wolny czas nie tylko nasi mieszkańcy, ale też osoby z sąsiednich gmin – mówi Magdalena Wójcik, wójt gminy Mełgiew. – Myślę, że na nasze czasu będzie to bardzo dobra alternatywa i że będzie cieszyć się popularnością.