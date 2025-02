Załoga zakładów w Świdniku dzisiejszy protest zorganizowała spontanicznie. Każdy wziął urlop na żądanie, aby stawić się o 7.30 przed bramą PZL Świdnik. – Po raz pierwszy w historii wszystkie dokumenty z prowadzonych rozmów są opatrzone klauzulą "tajemnica przedsiębiorstwa". Nawet protokół rozbieżności ma klauzulę „tylko do wiadomości pracowników firmy” – mówi Piotr Sadowski, ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w PZL Świdnik. – Dzisiaj pracownicy dali upust swojemu niezadowoleniu, w kwestii zaproponowanej wysokości podwyżek w 2025 roku. Mamy zakaz udzielania informacji na zewnątrz o wysokości propozycji zarządu. Po prostu zarząd wstydzi się tego, co zaproponował ludziom – dodaje związkowiec.

Piotr Sadowski poinformował nas, że jest to spontaniczna akcja pracowników, którzy stwierdzili że dłużej nie mogą być tak traktowani. – Jako związkowcy po prostu przyłączyliśmy się do tego protestu. Wzięliśmy urlopy na żądanie, aby pokazać że jesteśmy z pracownikami. Jeżeli płaca minimalna wzrosła od stycznia 8,5 proc., więc nasze żądanie tej samej wielkości od stycznia nie jest niczym szczególnym – dodaje Piotr Sadowski.

Według związkowca, spółka dysponuje potężnymi pieniędzmi. – Proszę zobaczyć w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania finansowe za ostatnie pięć lat. Co roku jest to od 110 do 140-paru milionów czystego zysku. Rok w rok. A jak popatrzymy w sprawozdaniach finansowych w punkt siódmy, w wykazie koszty zarządu i rady nadzorczej, to one wzrastają sukcesywnie od 1,856 miliona do ponad 4 milionów za ubiegły rok. Ludzie to czytają i wkurzają się. Wcale się im nie dziwię – zakończył związkowiec.

Protest zakończył się około godziny 9. Pracownicy biorący w niim udział rozeszli się do domów.