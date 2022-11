Przedszkolaki ze Świdnika mają więcej miejsca do zabawy

– Cały czas chcemy inwestować w opiekę nad małymi dziećmi – zaznacza na wstępie Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. – Należało o to zadbać zwłaszcza na Adampolu, gdzie dla przedszkolaków były przeznaczone tylko dwie sale. Z tych też powodów rok temu podjęliśmy decyzję o budowie nowego segmentu szkoły, który będzie przeznaczony wyłącznie dla przedszkola. Dzięki temu powstały dwie dodatkowe, nowoczesne sale. Powstało też zaplecze socjalne dla nauczycieli. Została wybudowana także oddzielna kotłownia, niezależna od szkoły. Koszt to 2,5 miliona złotych, do tego należy doliczyć jeszcze zakup wyposażenia za 400 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki rządowej dotacji.

Zastępca burmistrza podkreśla, że to jak obecnie wygląda przedszkole to przede wszystkim zasługa Krystyny Zarosińskiej, zastępczyni dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 przy której funkcjonuje przedszkole). – Pani dyrektor bardzo przyczyniła się do tej inwestycji, za co jej bardzo dziękuje – dodaje Marcin Dmowski.

– W przedszkolu zmieniło się bardzo dużo – potwierdza Krystyna Zarosińska. – Z małego segmentu gdzie były dwie sale na terenie szkoły podstawowej mamy, po rozbudowie całkowicie samodzielne przedszkole.

Obecnie są cztery grupy, do których uczęszczają 100 dzieci, w wieku 3 – 6 lat. W przedszkolu też jest nowoczesne wyposażenie. – W tym dwa monitory interaktywne i tablica multimedialna – wylicza wicedyr. Krystyna Zarosińska. I dodaje: – Miło mi, że dostrzeżono mój wkład. Przekłada się to na wartość dodaną, która służy przede wszystkim dzieciom ale też i ich rodzicom.

Podczas piątkowej uroczystości miało miejsce, poza uroczystym przecięciem wstęgi, także zwiedzanie przedszkola, prezentacja grup przedszkolnych i pasowanie na przedszkolaka.