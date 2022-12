Świdnik będzie mieć autobusy wodorowe. Podpisanie umów z NFOŚiGW

– Podpisaliśmy dwie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie a także w sprawie niskoprocentowej pożyczki. Umowy dotyczą dwóch inwestycji. Pierwsza to zakupu trzech autobusów wodorowych – z blisko 7 mln zł dotacji. Druga to budowa ogólnodostępnej sieci ładowarek do pojazdów elektrycznych w Świdniku. Na to przedsięwzięcie dostaniemy dotację w wysokości 600 tys. zł – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza ds. inwestycji i rozwoju.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie przetargów. Świdnik chce stać się zielonym miastem, stąd też m.in. decyzja o zakupie autobusów wodorowych (fabryka takich pojazdów powstaje też w tym mieście).

>>Właściciel Polsatu chce produkować w Lublinie autobusy na wodór<<

– Zachęcamy mieszkańców aby przesiadali się z samochodów na rowery czy hulajnogi. A także by korzystali z komunikacji zbiorowej – podkreśla Marcin Dmowski.

Miasto współpracuje z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie. Na trasie Lublin-Świdnik kursują autobusy trzech linii – 5, 35 i 55. W przyszłym roku świdnicki urząd chce kupić swoje autobusy zasilane wodorem. – Ponieważ chcemy by powstała wewnętrzna komunikacja. W Świdniku są budowane nowe drogi, otwierają się nowe przestrzenie zarówno pod przemysł jak też pod budownictwo mieszkaniowe, które muszą być skomunikowane z innymi obszarami miasta – zaznacza Dmowski.

W sąsiedztwie dworca kolejowego powstało też centrum przesiadkowe, gdzie zatrzymają się autobusy. – Chcemy uruchomić dwie linie autobusowe jeżdżące wyłącznie po Świdniku (obsługiwane autobusami wodorowymi - red.). Mają kursować m.in. na Strefę Aktywności Gospodarczej czy na cmentarz. Te autobusy będą dowozić pasażerów do granic miasta, a może nawet do rogatek Lublina – końcowy przy Drodze Męczenników Majdanka – zapowiada zastępca burmistrza, który dodaje, że urząd absolutnie nie chce rezygnować ze współpracy z ZTM. – Bo lubelskimi autobusami mieszkańcy Świdnika będą jechać dalej po Lublinie – dodaje Dmowski.

Poza przetargiem na zakup autobusów urzędnicy będą szukać także firmy, która zajmie się obsługą autobusowej komunikacji wewnątrz miasta. – Dzięki projektowi może udałoby się nieco ograniczyć kursy autobusów obsługiwanych obecnie przez ZTM i jeżdżących po Świdniku np. linii nr 55. Obecnie pojazdy tej linii są co 45 minut. A chcielibyśmy zwiększyć częstotliwość ich kursowania na trasie do i z Lublina. Aby jeździły np. co kwadrans – przyznaje Marcin Dmowski.

Na terenie miasta poza wewnętrzną komunikacją autobusową, ma powstać też 6 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Będą one ogólnodostępne.