Świdnik wrzuca drugi bieg, aby poprawić komunikację

W czwartek w Świdniku oficjalnie odebrano nowoczesne autobusy wodorowe. Zaprezentowano 3 nowe pojazdy linii 55, 5 i 35 i omówiono ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta Świdnik, miasta Lublin, powiatu świdnickiego, a także reprezentanci Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin oraz firmy Arthur Bus, producenta nowych pojazdów.

– Chcieliśmy pokazać Lublinowi, że to nie jest tylko tak, że Świdnik chce korzystać z tych usług, nic od siebie nie wnosząc i dlatego też z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiliśmy te autobusy i jest to moim zdaniem wrzucenie drugiego biegu do polepszenia tej komunikacji – przyznaje burmistrz Świdnika, Marcin Dmowski.