Świdnik zaprasza na grilla

Nowe tereny zielone powstały przy ul. Krępieckiej. To ostatni etap rewitalizacji dawnego wysypiska śmieci – w tym miejscu pojawiły się obecnie nowoczesne grille, które uzupełniły dotychczasową infrastrukturę rekreacyjną.

To zamknięcie ważnego rozdziału w procesie przemiany zdegradowanego terenu w przyjazne miejsce wypoczynku. Jeszcze kilka lat temu obszar był nieużytkiem, a dziś stanowi atrakcyjną przestrzeń do spotkań, spacerów i rodzinnych pikników. Miejsce obecnie czeka na wprowadzenie regulaminu użytkowania, który będzie procedowany na najbliższej sesji rady miasta.

– Park czekał na doprowadzenie do niego drogi pożarowej, co otworzyło nam możliwość utworzenia strefy grillowania. Oficjalnie skorzystanie z niej będzie możliwe po 22 kwietnia, kiedy to podejmiemy się wprowadzenia stosownego regulaminu – wyjaśnia burmistrz Marcin Dmowski.