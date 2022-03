Świdnik. Zmiana miejsca przyjmowania i odbierania darów dla uchodźców

Przez ostatni tydzień, aż do piątku dary można było przynosić do Miejskiego Ośrodka Kultury, od soboty Punkt przyjmowania i wydawania darów działa przy al. Lotników Polskich 5, codziennie w godz. 9 – 18 (nowy budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek), Numer kontaktowy do punktu to 515 063 069.

Najpilniejsze rzeczy, które są zbierane to: sosy w słoikach, koncentraty pomidorowe, kukurydza i inne warzywa w puszce, olej, wędliny pakowane w plastrach, sery pakowane w plastrach, kefiry i śmietany.

Natomiast od poniedziałku (7 marca) punkt informacyjny i rejestracyjny będzie funkcjonować przy Szkole Podstawowa nr 3 w Świdniku – dawna siłownia.

Świdniczanie przyjęli w swoich domach kilkadziesiąt osób z Ukrainy. Pomoc w mieście otrzymały też ukraińskie dzieci i ich opiekunowie. W piątek zastępca burmistrza Świdnika Marcin Dmowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o tym, że „19 sierot z Łucka jest już bezpieczne w Świdniku”.

Wszelkie informacje związane z pomocą uciekinierom z Ukrainy można znaleźć na specjalnym portal – www.swidnik.pl/pomoc. Za jego pośrednictwem można zgłosić się na wolontariat a także zaoferować nocleg rodzinom z Ukrainy. Na portalu jest też zamieszczona aktualizowana lista najpotrzebniejszych rzeczy, które można przekazać potrzebującym. Jest też spis rzeczy, których nie razie nie należy przynosić.