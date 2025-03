Burmistrz Marcin Dmowski wysłał do starosty Waldemara Jaksona list wyrażający chęć przekształcenia szpitala SP ZOZ w Świdniku z powiatowego na miejski.

– W ostatnim czasie docierają do nas informacje na temat złej kondycji szpitala powiatowego w Świdniku – mówi Marcin Dmowski, burmistrz Świdnika. – Rozmawiałem z personelem medycznym i pracownikami administracji. Sytuacja finansowa szpitala jest bardzo zła, dodatkowo opinie pacjentów bardzo często również są negatywne. Jako burmistrz miasta nie odpowiadam za placówki powiatowe, ale czuję głęboką odpowiedzialność za stan służby zdrowia, przede wszystkim w trosce o jej jakość. Poza tym mam osobisty stosunek do szpitala, który budował mój dziadek, a cała rodzina pracowała bądź pracuje w służbie zdrowia – dodaje.

W szpitalu trwa procedura konkursowa, której celem jest wybór nowej dyrekcji. Jednak jeden człowiek nie zmieni szpitala bez planu, wsparcia samorządu i bez wielkiej determinacji ku zmianom.

– Przez ostatnie lata, gdy pracowaliśmy z burmistrzem Jaksonem, rozważaliśmy przejęcie szpitala do zarządzania przez miasto. Dziś dochodzimy do wniosku, że mamy wyjątkowy moment, by wyciągnąć do powiatu pomocną rękę i tę reformę wspólnie przeprowadzić, w wielkiej odpowiedzialności za pacjentów i personel – motywuje burmistrz Dmowski. – Jestem przekonany, że miasto, ze swoim potencjałem kadrowym i finansowym poradzi sobie z tym zadaniem i odciąży samorząd powiatu. Choćby przez różnicę w wielkości budżetów. Powiat nie ma on takich możliwości jak miasto, które jest w stanie zapewnić szpitalowi bieżącą stabilizację finansową. Wiem, że podejmujemy wielkie wyzwanie, opuszczając strefę komfortu, ale nigdy bym sobie nie wybaczył, by szpital w Świdniku przestał istnieć – dodaje.

W podobnej sytuacji jest wiele szpitali powiatowych w całym kraju. Samorządowcy, także świdniccy apelują do rządu m.in. o zabezpieczenie szpitali powiatowych przed skokowym wzrostem kosztów wynagrodzeń, zabezpieczenie przez NFZ pełnej wysokości środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, urealnienie wartości umów świadczeń medycznych.

Postulują także o przyspieszenie rozliczeń i wypłat świadczeń wykonywanych ponad limity umowne, wzrost ich wyceny, a także nakładów w naszym województwie na finansowanie opieki długoterminowej.