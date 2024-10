„Tak działają spółdzielnie w dzisiejszych czasach….”- mieszkańcy Świdnika kontra administracja bloku

Po rozebraniu schodów teren został zabezpieczony, a według mieszkańców, dostęp do budynku stał się problematyczny. Jedyny sposób, aby wejść do środka, to podjazd dla wózków, który, według relacji, który również miał posiadać ubytki.

- Gdyby nie to, to by nie było jak wejść/ zejść, choć „płytki przy podjeździe też nie są stabilne i się ruszają” - komentują i proszą spółdzielnię o wyjaśnienia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku nie zignorowała zarzutów – kilka godzin po publikacji wpisu odpowiedziała na skargi, podkreślając, że mieszkańcy bloku zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji, która powstała niezależnie od nich.

Administracja budynku wyjaśnia, że wykonawca, firma Sp- Bud Szczepan Potapczuk z Jackowa, faktycznie wstrzymał prace na dwa dni (czwartek i piątek) po rozpoczęciu ich we wtorek. Decyzja ta była spowodowana niskimi temperaturami, które uniemożliwiały bezpieczne położenie gruntu.