Lubelskie: Dworzec kolejowy powstał z ogromnym opóźnieniem. Pasażerów nie wpuszczają

Na polskiej kolei, czego dowodzi przykład Świdnika, spóźniony może być nawet dworzec. Teoretycznie obiekt miał być gotowy dawno temu. Umowa dotycząca rozbiórki starego dworca oraz zaprojektowania i postawienia nowego była podpisana przez Polskie Koleje Państwowe w styczniu 2019 r. Od tamtej pory zaczął biec 70-tygodniowy termin, w którym miało się wyrobić z pracami konsorcjum spółek Heli Factor i MERX.

Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, dworzec Świdnik Miasto zostałby otwarty wiosną 2020 r. Ale wtedy nawet nie zaczęły się prace w terenie. Plan całkowicie się posypał. Przed nami już ostatni miesiąc lata 2022 r., a nowy obiekt wciąż nie został oddany do użytku, chociaż jego budowa wygląda już na zakończoną. Potwierdzają to zresztą sami kolejarze.

– Roboty budowlane związane z nowym dworcem Świdnik Miasto są zakończone – przyznaje Bartłomiej Sarna z centrali Polskich Kolei Państwowych.

Kiedy można się spodziewać otwarcia obiektu? – Niebawem planujemy rozpocząć procedurę odbiorów końcowych inwestycji z wykonawcą robót. Jeśli zakończą się one pozytywnie, to otwarcie dworca nastąpi do końca trzeciego kwartału bieżącego roku – deklaruje Sarna.

Nowy dworzec jest parterowym budynkiem składającym się z dwóch części połączonych wiatą. W pierwszej część jest poczekalnia i toalety. W drugiej niewielki lokal komercyjny. Budynek ma ośmiometrową wieżę z podświetlanym zegarem, pod wiatą będzie można korzystać ze stojaków na rowery oraz samoobsługowej stacji naprawy jednośladów.

Dlaczego na nowy obiekt trzeba czekać tak długo?

– Budowa nowego dworca Świdnik Miasto jest realizowana w formule „projektuj i buduj”. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej termin przewidziany na jej wykonanie był aneksowany z przyczyn niezależnych od wykonawcy – informuje Bartłomiej Sarna. Ale nawet same prace budowlane (stary dworzec był burzony jesienią 2020 r.) trwały dłużej niż wspomniane 70 tygodni. Czy kolej uważa tę budowę za opóźnioną i będzie za to naliczać karę wykonawcy? – Etap prac budowlanych rozliczymy po jego zamknięciu, którym jest pozytywne zakończenie odbiorów inwestycji.