Będzie więcej kamer w Świdniku

– Będą to punkty: rejon ulicy 3 Maja 1, wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców zarówno w postaci interwencji do Straży Miejskiej i policji oraz pism do Urzędu Miasta z prośbą o montaż monitoringu – tłumaczy Monika Głowacka z Urzędu Miasta Świdnik. – Rejon ulic Witosa i Pionierskiej, rejon skrzyżowania ulicy Klonowej i alei Lotników Polskich a także rejon skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego i alei NSZZ Solidarności.

Wartość projektu to 130 tysięcy złotych, z czego większość stanowi dofinansowanie. – Kwota dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych i pochodzi z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Montaż nowych kamer w Świdniku został zaplanowany na przełom listopada i grudnia bieżącego roku. W mieście jest ponad 30 lokalizacji, w których znajdują się kamery monitoringu miejskiego administrowanego przez świdnicką Straż Miejską.

Razem bezpieczniej

Celem programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 jest „podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych”. Program dotyczy dofinansowania do budowy bądź modernizacji systemów monitoringów miejskich, jak też doświetlenia miejsc postrzeganych jako niebezpieczne, a także budowy, modernizacji lub doposażenia przejść dla pieszych. Samorządy a także organizacje pozarządowe mogły też wnioskować o wsparcie na działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Spośród wszystkich projektów, do dofinansowania w 2022 r. wskazanych zostało łącznie 135 – w tym miasta Świdnik. Poza tym na swoje projekty pieniądze z rządowego programu otrzymały też następujące samorządy z Lubelskiego: gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, gmina Gościeradów (powiat kraśnicki), miasto Biała Podlaska, gmina Wólka (powiat lubelski), a na działania profilaktyczno-edukacyjne: gmina Wólka (powiat lubelski), gmina Wilków (powiat opolski) i gmina Tereszpol (powiat biłgorajski)