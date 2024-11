W Świdniku słuchają jazzu. Dzisiaj koncert znanego, kubańskiego pianisty

Festiwal rozpoczął się w sobotę 23 listopada koncertem Helicopters Brass Orchestra, która zaprezentowała największe przeboje zarówno polskiej, jak i światowej muzyki jazzowej. Nie zabrakło utworów Zbigniewa Wodeckiego i Andrzeja Zauchy. Tego samego dnia wieczorem na scenie MOK wystąpiła Aleksandra Kutrzepa Quartet. Zespół wykonał nowoczesny jazz, łącząc elementy free jazzu z muzyką ilustracyjną. Liderka kwartetu, Aleksandra Kutrzepa, to jedna z najlepszych polskich skrzypaczek jazzowych, która zdobyła uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Kwartet ma na swoim koncie ponad 100 koncertów w 10 krajach i 5 wydanych albumów.

Niedzielny wieczór zapowiada jazzową ucztę o godzinie 19:00 na scenie wystąpi Alfredo Rodriguez, kubański pianista, który zabierze publiczność swoją pasjonującą grą i niezwykłym stylem w niesamowitą podróż.

- Przyjechał do nas ze swoim Trio. To artysta niesamowity, genialny i hipnotyzujący, odkrywający historię muzyczną na scenie nie tylko przez dźwięki, ale też całym ciałem. Choć to jazz, jego muzyka jest bardzo energetyczna i pobudzająca do działania – zachęca Monika Wójcik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Artysta był nominowany do nagrody Grammy 2015 za utwór „Guantanamera”, odzwierciedla talent legendarnych pianistów jazzowych: Keitha Jarretta, Theloniousa Monka i Arta Tatuma. Urodził się na Kubie, kształcił w Hawanie, a obecnie czerpie ze swoich jazzowych korzeni, sięgając również do twórczości Bacha czy Strawińskiego. Alfredo ma na swoim koncie występy na wielu prestiżowych scenach, w tym podczas Playboy Jazz Festival w Hollywood Bowl, Montreux Jazz Festival, Umbria Jazz oraz Jazz a Viena. Współpracował z takimi legendami jak Tan Dun, Sideah Garrett czy Quincy Jones, z którym skomponował angielską wersję piosenki przewodniej wystawy Shanghai World Expo 2010. Podczas swojego koncertu w Świdniku zaprezentuje umiejętności zarówno gry na fortepianie, jak i wokalu. Wraz z nim na scenie wystąpią Michael Olivera (perkusja) oraz Yarel Hernandez (bas).

Świdnik Jazz Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w regionie, które od lat przyciąga miłośników jazzu. Wydarzenie, które kojarzy się z wielkimi postaciami muzyki jazzowej, jak jego patron Elvin Jones, Peter Erskine, Eric Marienthal, Richard Bona Group, Włodek Pawlik Trio, Ewa Bem, Tomasz Stańko, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Hanna Banaszak, Krystyna Prońko Trio, Urszula Dudziak, Leszek Możdżer, Ewa Uryga czy Stanisław Soyka.

Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku i Miasto Świdnik.