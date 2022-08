Lubelskie: Zielone światło dla fabryki autobusów na wodór. 15 minut tankowania, 450 km jazdy

Zakład, na którego budowę wydano dzisiaj pozwolenie, ma powstać w Świdniku przy ul. Nadleśnej 1. Dokumentacja mówi o hali produkcyjnej, budynku diagnostyczno-serwisowym, obiekcie biurowo-socjalnym oraz innych obiektach.

– Działka jest już ogrodzona, a same prace mają rozpocząć się niebawem – cieszy się Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – To jest świetna informacja dla naszego miasta, oczekiwaliśmy na nią. Jest ona potwierdzeniem naszych działań dotyczących współpracy z Grupą Polsat Plus.

– Planujemy, że budowa zacznie się we wrześniu, natomiast termin jej zakończenia to drugi kwartał przyszłego roku – mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu, należącego do Zygmunta Solorza-Żaka, jednego z najbogatszych Polaków z majątkiem wycenianym na prawie 14 mld zł, według Forbes. Inwestycję prowadzi kontrolowana przez niego spółka PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

Umowa na budowę zakładu została już podpisana, opiewa na 72,7 mln zł netto, a wykonawcą będzie Mostostal Puławy. Kontrakt zakłada, że wykonawca upora się z pracami do końca czerwca 2023 r. Umowa obejmuje prace projektowe, budowę i wykończenie zakładu wraz z biurowcem.

W świdnickiej fabryce montowane będą autobusy marki NesoBus, które miały premierę w maju w Warszawie. Paliwem dla tych pojazdów jest wodór, który łączy się w ogniwie paliwowym z tlenem pobieranym z powietrza. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna napędza silnik autobusu.

15-minutowe tankowanie wodorem powinno wystarczyć na przejechanie 450 km. Producent zastrzega, że może jeszcze zwiększyć zasięg pojazdu, montując w nim zbiorniki dostosowane do wyższego ciśnienia. Autobus był zaprojektowany od podstaw, za jego wygląd odpowiada włoska firma Torino Design.

Plany inwestora są ambitne. – Zakładamy, że w fabryce będzie powstawać ponad 100 autobusów na wodór rocznie – mówi Zomer. Ile osób znajdzie pracę w fabryce? Tego Cyfrowy Polsat na razie nie zdradza, podobnie jak tego, kiedy mogłaby się zacząć produkcja autobusów. – Na razie jeszcze nie określamy tego terminu.

Wcześniej mówiło się, że fabryka autobusów wodorowych może zatrudnić ponad 300 osób. W świdnickiej strefie gospodarczej mają się wkrótce pojawić kolejne firmy, w tym lotnicza i chemiczna, wytwórca blachy i producent zdrowej żywności. Wcześniej wprowadziła się tu firma logistyczna DB Schenker.

– Myślę, że w przyszłym roku tych firm działających w świdnickiej strefie będzie o wiele więcej – spodziewa się zastępca burmistrza. – Cały czas pojawiają się kolejni zainteresowani współpracą.