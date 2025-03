7,8 mln złotych – tyle otrzyma Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku. Te pieniądze pozwolą na rozbudową istniejącego już ZOL-u. To dobra wiadomość. Ale jest i zła. Powiększenie zakładu może się odbyć kosztem innych oddziałów – chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. Decyzja o tym zapadnie w przyszłym tygodniu.

Analiza statystyczna nie pozostawia złudzeń. W powiecie świdnickim przybywa osób, które wymagają opieki w ZOL-ach. Stąd konieczność rozbudowy istniejącego.

– Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze działają na mocy ustawy oraz zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ze stycznia 2021 roku, które w obecnym kształcie nie definiuje ograniczenia czasu przebywania pacjenta w zakładzie do pół roku, jak było to w poprzednim zarządzeniu prezesa NFZ. Wcześniej, o jego ewentualnym przedłużeniu decydował NFZ. Jest to ważne w kontekście oczekiwań społecznych. Musimy przyjąć do wiadomości, że pacjent będzie przebywał w zakładzie długo, więc wydłużeniu ulegnie również czas oczekiwania na skorzystanie z usług ZOL. Najczęściej w zakładzie przebywają mieszkańcy naszego regionu, ale prawo nie przewiduje rejonizacji, więc o przyjęcie mogą się ubiegać wszystkie osoby ubezpieczone, a deficyt miejsc w całym kraju jest duży – tłumaczy dr Kamil Kuszplak, p.o. dyrektora SP ZOZ w Świdniku.

Pacjenci przebywający w ZOL-u mają zapewniony kontakt z fizjoterapeutą, psychologiem, terapeutą zajęciowym, logopedą. Mogą liczyć na elementarną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz profilaktykę przeciwodleżynową. Są karmieni według przepisanej im diety. Głównym zadaniem ZOL-u jest funkcja opiekuńcza, a nie lecznicza.

Przyznane pieniądze mają być rozliczone do czerwca 2026 roku. Świdnicki ZOL powstał pod koniec 2021 roku. Kosztował prawie 1,7 mln zł. Miasto przyznało dotację w wysokości 800 tys. zł oraz powiat w kwocie 400 tys. zł. Na początku istnienia zakład dysponował 28 łóżkami.

