Agresywny palacz atakował rówieśników. Grozi mu do 15 lat więzienia

Do pierwszego zdarzenia doszło 11 marca przy jednym ze sklepów w Tomaszowie Lubelskim. Agresywny 17-latek widząc swojego kolegę, który palil e-papierosa, podszedł do niego i grożąc użyciem siły zażądał oddania urządzenia. Zastraszony rówieśnik zrobił to, ale na tym się nie skończyło. Tydzień później, 18 marca, na szkolnym korytarzu ten sam nastolatek znów zaatakował. Tym razem e-papierosa zażądał od 16-latka z Tomaszowa Lubelskiego. Ten nie miał go przy sobie, co wywołało wściekłość agresora. Palacz uderzył go pięścią w twarz.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego tomaszowskiej policji, którzy ustalili sprawcę rozboju i uszkodzenia ciała. Okazało się, że jest nim mieszkaniec gminy Łaszczów. Został zatrzymany przez policjantów i osadzony w policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór połączony z zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Zgodnie z kodeksem karnym za rozbój grozi kara nawet do 15 lat więzienia.