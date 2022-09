Lubelskie. Na środku ulicy rzucił się z nożem na policjantów. Dwóch zostało rannych. Padły strzały

Wszystko wydarzyło się w piątek około godziny 15.30 w Tomaszowie Lubelskim. Policja przyjechała na ulicę Kościuszki, bo miała wezwanie o mężczyźnie leżącym na chodniku.

– Podczas przeprowadzonej interwencji mającej na celu udzielenie leżącemu pomocy oraz ustaleniu jego danych osobowych, ten stał się bardzo agresywny. W pewnej chwili wyjął nóż i zaatakował policjantów. Obaj funkcjonariusze zostali zranieni nożem, Posiadają obrażenia nóg oraz rąk – podaje nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Jeden z policjantów wyjął broń i strzelił. Kula raniła napastnika w nogę. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

– W tej chwili przebywa w szpitalu. Do szpitala trafili również obaj funkcjonariusze. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wykonywane są czynności pod nadzorem prokuratora. Napastnik może odpowiadać za usiłowanie zabójstwa za co grozi do dożywotnia kara pozbawienia wolności – dodaje Fijołek.