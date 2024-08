Pijany kowboj z Sitna. Ucieczkę przed policją zakończył w polu

- W Wolicy Śniatyckiej policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu zwrócili uwagę na poruszającego się tamtędy osobowego seata. Kierujący nim mężczyzna nie trzymał równego toru jazdy. Chcąc sprawdzić powód nietypowej jazdy podali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Ten jednak zignorował ich polecenie - informuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło, oficer prasowy KMP Zamość.

Mundurowi ruszyli radiowozem na sygnałach w pościg. Seat pędził wężykiem w kierunku Cześnik, potem polną drogą, w końcu zatrzymał się w polu.

- Kierowcą seata był 51-letni mieszkaniec gminy Sitno. Policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie wykazało, że mężczyzna w wydychanym powietrzu miał ponad 2,5 promila alkoholu. Na przednim siedzeniu pasażera seata leżała strzelba jednolufowa na amunicję ostrą kaliber 12 x 76, na którą mężczyzna nie posiadał zezwolenia. 51-latek miał również przy sobie kilka sztuka amunicji. Podobną amunicję policjanci odnaleźli również w miejscu zamieszkania mężczyzny - dodaje aspirant szt. Dorota Krukowska - Bubiło.

51-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli oraz posiadanie broni palnej bez wymaganego prawem zezwolenia. Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Teraz o jego losie będzie decydował sąd.

Zgodnie z kodeksem karnym, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8. Niedostosowanie się do wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego i kontynuowanie jazdy zagrożone jest karzą pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia.