Przed wojną uciekli na Lubelszczyznę. "Najważniejsze są dzieci"

Wojna

– Myśmy szybko uciekali, to strzałów nie słyszałam żadnych – mówi Alina z Kowla. – Samoloty za to nad nami latały. Bałam się, że będą bomby rzucać. Teraz boję się o brata. On został we Lwowie. Będzie go bronił.

Trzy siostry spod Kijowa przeszły granicę w piątek popołudniu. Najstarsza, 23-latka z 3-letnim synkiem. Mąż - strażak został w domu.

– Bardzo się o niego boję. Tam jest już obstrzał. Myśmy tego nie widziały, bo wyjechałyśmy w pierwszym dniu. Ale mamy telefony. Tam jest już strasznie. Tam są bomby. Ludzie do schronów chodzą – opowiada. – O to taki ruski pokój zapanował w Ukrainie. Myśmy nie chciały żeby do nas strzelali. Nie chciałyśmy wyjeżdżać. Nam się dobrze żyło.

Najmłodsza z sióstr, 17-latka chodziła do szkoły i szykowała się do wstąpienia do 11 klasy.

– Zostawiłam tam narzeczonego. On jest żołnierzem. Bardzo się o niego boję, bo ryzykuje swoim życiem. Boję się o całą swoją rodzinę, bo oni tam strzelają do cywilów. Strzelają po wszystkich.

– U nas było w Żytomierzu wojskowe lotnisko. Już ostrzelane. Już go nie ma. Nie czekałam, aż nas ostrzelają i nas nie będzie. My kobiety, które mamy dzieci musimy uciekać – mówi Olena, mama kilkuletniego synka i starszej córki. - My nie po to je rodziły i chowały żeby one teraz umierały. Dlatego uciekamy. Najczęściej do Polski, ale mam też koleżanki, które uciekały na Rumunię i Slowację. Bo obowiązkiem kobiet jest chronić dzieci, a obowiązkiem mężczyzn walczyć. Oni przywożą nas na granicę. Zostawiają tu swoje żony i dzieci i wracają. Nasi chłopcy mołodcy!