Sokolnia w Tomaszowie Lubelskim potrzebuje jedzenia i leków

– We wtorek przyjechały dwa tiry. Jeden z Niemiec, pełen koców i termosów. W drugim, z Anglii były głównie materace i tylko kilka palet z żywnością, a to akurat produkty spożywcze, zwłaszcza te z długim terminem przydatności są nam obecnie najbardziej potrzebne – mówi Magdalena Tereszuk, która wraz z Eweliną Michniak koordynuje działaniami Sokolni w Tomaszowie Lubelskim.

Ten punkt zbiórki darów ruszył w pierwszych dniach wojny w Ukrainie. Dawna hala sportowa zamieniła się w wielki magazyn. Podobnie jak w innych tego typu miejscach pierwszymi dostawcami byli mieszkańcy okolic. Rosły więc góry ubrań, kosmetyków, pieluch, chemii, a także jedzenia. Zapasy były na bieżąco rozdysponowywane między punkty noclegowe i recepcyjne w Tomaszowie Lubelskim i okolicznych gminach, wkrótce zaczęto też wysyłać transporty na granicę i do ukraińskich miast. Zorganizowano ich już grubo ponad 100, m.in. do Rawy Ruskiej, Bełza, Sokala, Mostów Wielkich, Równego, Włodzimierza Wołyńskiego i do Lwowa.

W ostatnią niedzielę do magazynu zajechał Paweł Kukiz. – To była zupełnie prywatna wizyta. Wiadomo, że jego dziadek pochodził z Uhnowa na Ukrainie, a Paweł Kukiz jechał z darami do Lwowa. Ponieważ od lat blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem „Robim Co Możem” z Ulhówka, to zatrzymał się u nas. Dopakowaliśmy mu jeszcze busy tym, co mogliśmy przekazać – opowiada Magdalena Tereszczuk.

Polityk spędził w Sokolni dobre trzy godziny. Miał czas, by poznać potrzeby tego punktu i zaraz po tym w mediach społecznościowych zamieścił apel o wsparcie Sokolni. – Obiecał też, że zorganizuje zbiórkę dla nas i przyśle transport – dodaje pani Magda.