To będzie narciarska stolica wschodniej Polski? Na tę inwestycję potrzeba milionów

Patent żeglarza - jakie daje uprawnienia?

Patent to dokument dający swobodę na wodzie i pozwalający w pełni cieszyć się żeglarstwem. Z patentem żeglarza jachtowego można samodzielnie prowadzić jachty żaglowe i motorowe na wodach śródlądowych oraz morskich (z pewnymi ograniczeniami). Dokument uprawnia do prowadzenia jachtów o długości kadłuba do 12 metrów na wodach śródlądowych. Na morzu można żeglować do 2 mil morskich od brzegu, ale tylko w ciągu dnia.