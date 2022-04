Młodzi Austriacy jadą do "Bartosza" w Tomaszowie Lubelskim. Będzie kilka imprez

Ponieważ z opiekunami przyjadą uczniowie austriackiej szkoły muzycznej, to pobyt ma obfitować w wydarzenia artystyczne. W piątek w auli Bartosza (godz. 11) odbędzie się koncert finałowy X Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej z gościnnym udziałem młodzieży z Austrii. Muzycy z Musikschule Kalsdorf bei Graz zagrają również wieczorem (godz. 18) w restauracji Staropolska. Koncert, na który złoży się styryjska muzyka ludowa jest otwarty dla wszystkich chętnych. Kolejna odsłona muzycznego pobytu to występ młodych muzyków z Kalsdorfu w Dworku Atrium w Kociubie pod Tomaszowem Lubelskim (niedziela, godz. 17), a na poniedziałek w restauracji Cud Miód Hotelu Ibis zaplanowano kolejny koncert młodych Austriaków oraz zespołów The One i Bartosz Band z tomaszowskiego ogólniaka.

– Obie te grupy prowadzi nasza germanistka i jednocześnie szkolna pedagog Katarzyna Ważna. I to właśnie dzięki jej inicjatywie podjęliśmy współpracę z Austriakami – mówi Beata Grela, wicedyrektor I LO w Tomaszowie Lubelskim. Dodaje, że polska młodzież gościła u zagranicznych partnerów w zeszłym roku, a teraz czas na rewizytę.

Młodzi ludzie będą mieli okazję do spotkań nie tylko podczas wspólnie organizowanych wydarzeń, ale też w czasie wolnym, bo goście na kilka dni zamieszkają w domach swoich rówieśników. – Austriacy bardzo cieszą się na ten przyjazd i na naszą współpracę, więc z całą pewnością w przyszłości będzie ona także kontynuowana – zapewnia dyr. Grela.