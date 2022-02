5-latek znalazł pieniądze i telefon. Rodzic przyniósł na komendę

Deklaracja i zasady funkcjonowania daniny solidarnościowej

DSF-1 to deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku podatkowym, którą podatnik składa na podstawie art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387). Druk przygotowują osoby fizyczne do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego. Miejscem złożenia jest właściwy urząd skarbowy (o którym mowa w art. 45 ust. 1b albo ust. 1c Ustawy o PIT. Jak zbudowana jest deklaracja podatkowa? Na co zwrócić uwagę?