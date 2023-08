BMW zgięte jak harmonijka. 21-latek nie przeżył wypadku

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu na drodze nr 816 w miejscowości Suszno koło Włodawy. Policjanci zobaczyli pędzące przez wieś z prędkością 150 km/h BMW. Dali kierowcy znak do zatrzymania, ale 19-latek z gm. Włodawa nie zareagował i pojechał dalej.

– W trakcie wyprzedzania innego pojazdu wjechał do przydrożnego rowu po czym dachował. Do szpitala trafił kierujący oraz dwóch pasażerów. 21-etni pasażer zmarł w szpitalu – czytamy w policyjnym komunikacie.

Włodawscy policjanci wszystkie czynności związane z tym zdarzeniem wykonują pod nadzorem prokuratora.