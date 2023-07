Jajkami w Zenka Martyniuka "Nie jesteś już kochany przez cały kraj"

– Koncertów w ciągu 30-paroletniej kariery mieliśmy bardzo dużo, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, właśnie tutaj we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami do nas na scenę. Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów – mówił ze sceny. – No i co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać. Jak pan taki chojrak, zapraszamy na scenę. Pan basista chciałby go poznać.

Zdarzenie potępił Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc.

– DROGI ZENKU! Obrzucono Cię i Twój zespół jajami w czasie koncertu. Szczerze współczuję i potępiam takie zachowanie. To chamstwo, które nie ma żadnego wytłumaczenia – napisał na Instagramie. – Twoje oburzenie na ten jajowy "zamach" jest zrozumiałe, ale pozwól że Ci pewne sprawy wytłumaczę.

Dalej Skiba pisze: Od ośmiu lat jesteś wizytówką telewizji, która kłamie, opluwa i szydzi z połowy Polaków. Na kandydata opozycji, w minionych wyborach prezydenckich głosowało 11 mln obywateli Polski. Ci Polacy są codziennie obrażani, ośmieszani i nazywani zdrajcami w stacji, której dałeś twarz. Jak możesz nie dostrzegać, że ta stacja już dawno przestała być telewizją publiczną, a stała się telewizją partyjną? Ja wiem, że Ty nie spiewasz o polityce. Ale Ty i twoje piosenki zostały wykorzystane niczym zasłona dymna dla obrzydliwej nagonki TVP na wszystko i wszystkich, którzy uważają inaczej niż władza (...)

Dalej Skiba wspomnina, że kiedyś piosenki Zenka Martyniuka łączyły Polaków na weselach.

– Dziś spora grupa naszych rodaków uważa, że swoimi występami w TVP, pomagasz władzy pluć na Polskę Trzaskowskiego czy Tuska. Niesatety stałeś się mimowolnym SZYLDEM tej strony politycznej, która jest u władzy. I jako taki nie jesteś już kochany "przez cały kraj" jak to było dawniej.