Jedno miasto to za mało. Poseł PiS otwiera kolejne biuro i nie będzie tam sam

Wybrany na kolejną kadencję parlamentarzysta do tej pory spotykał się z wyborcami w swoim biurze przy ulicy Francuskiej w rodzinnym mieście. Pod tym samym adresem mieści się biuro senatora Grzegorza Biereckiego. Nieprzypadkowo, bo panowie są w dobrej komitywie od dawna. A widać to zwłaszcza w kampanii wyborczej. Biurami kieruje Anita Frankiewicz, która jest również radną w Białej Podlaskiej z ramienia PiS.

Kilka dni temu, Stefaniuk pojawił się jednak we Włodawie przy ul. Mickiewicza 1. W tym miejscu poseł będzie spotykać się już wyborcami częściej. – To kolejny krok w rozwijaniu mojej działalności na rzecz mieszkańców regionu. Chociaż moje główne biuro znajduje się w Białej Podlaskiej, to zależy mi na tym, aby być bliżej ludzi z różnych części naszego okręgu, szczególnie tych, którzy potrzebują wsparcia w swoim otoczeniu- tłumaczy Stefaniuk, który w sejmowych ławach zasiada od 2019 roku. - Włodawa to miejsce o szczególnym znaczeniu – zarówno historycznym, jak i społecznym. Dlatego zdecydowałem się otworzyć biuro właśnie tam – stwierdza. Zamierza pełnić dyżury w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

Ale w biurze nie tylko on będzie spotykać się z mieszkańcami. Dyżury ma pełnić również Kamila Grzywaczewska (PiS), wiceprzewodnicząca sejmiku lubelskiego, która pochodzi z gminy Urszulin. Do grudnia 2023 roku była szefową lubelskiego oddziału KOWR. Obecnie jest rzeczniczką Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

- Biuro stanie się również miejscem działalności Stowarzyszenia Lubelskiej Grupy Historycznej im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny, z którym ściśle współpracuję. Wspólnie realizujemy inicjatywy pielęgnujące pamięć o bohaterach naszej historii i wspieramy działania edukacyjne- tłumaczy poseł PiS. Póki co, we Włodawie Stefaniuk nie zatrudniał pracownika do obsługi biura.

Przypomnijmy, że w grudniu szefem miejskich struktur PiS w Białej Podlaskiej został Dariusz Litwiniuk (PiS), przewodniczący klubu PiS w radzie miasta. W powiecie bialskim tę funkcję nadal sprawuje poseł Stefaniuk. Z kolei, w listopadzie to poseł Tomasz Zieliński objął kierownictwo nad strukturami PiS w całym okręgu numer 7. Pokonał w rywalizacji, stosunkiem głosów 183 do 133, parlamentarzystę z Białej Podlaskiej właśnie.