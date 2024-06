Nad Jeziorem Białym tłumów jeszcze nie ma. Sezon na dobre rozpocznie się w weekend

Nasza akcja rozpocznie się już 29 czerwca i potrwa niespełna dwa miesiące, do 24 sierpnia. Odwiedzimy aż dziewięć akwenów. Okuninka nad Jeziorem Białym będzie pierwszym etapem naszej letniej eskapady.

– Województwo lubelskie to prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku nad wodą. Nasz region może poszczycić się bogatą ofertą atrakcji wodnych, od jezior i rzek, po nowoczesne aquaparki. Dodatkowo Lubelskie oferuje szeroką gamę klimatycznych noclegów położonych nad wodą Zapraszam do odkrycia wodnych skarbów Lubelszczyzny, które sprawią, że wakacje w tym regionie będą niezapomnianą przygodą – zaprasza do Okuninki i pozostałych miejsc Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, które jest partnerem akcji „Spotkajmy się nad wodą”.