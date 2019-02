Lubelskie: Pobili i zgwałcili swojego kolegę nad jeziorem. Katowali go przez cały dzień

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Lublinie zasiądą 21-letni Rafał K., 24-letni Mateusz J., a także 19-letnia Greta P. i jej o rok starszy chłopak, Damian O. Zarówno oskarżeni, jak i ofiara – Adam M.* dobrze się znali. Między chłopakami dochodziło jednak do nieporozumień. Pod koniec maja Adam bawił się z kolegami w dyskotece w Okunince. Tam pokłócił się z jednym z oskarżonych – Mateuszem J. Padło kilka ciosów.

Jednak następnego dnia rano młodzi ludzie wspólnie spędzali czas. Pili alkohol w samochodzie niedaleko oczyszczalni ścieków we Włodawie. Mateusz J. doprowadził wtedy do kolejnej kłótni z Adamem. Szarpali się przed autem, ale spłoszyli ich pracownicy oczyszczalni, którzy zadzwonili na policję. W tym czasie młodzi ludzie odjechali niedaleko, na pobliskie pola. Z akt sprawy wynika, że Rafał K. i Mateusz J. wywlekli tam Adama z samochodu, rzucili w zboże i dotkliwie pobili. Mateusz J. przytrzymał mu nogą głowę i nasikał na niego. Potem napastnicy zapakowali swoją ofiarę do bagażnika i pojechali do domu Mateusza J.

Adam był tam ponownie bity. Musiał padać i wstawać na komendę. Wreszcie oprawcy przycisnęli go do ściany, zdjęli spodnie i wepchnęli mu w odbyt kij baseballowy. Jeden z nich nagrywał wszystko telefonem. Z akt sprawy wynika, że Adam był bity jeszcze przez parę godzin.

Później oprawcy ponownie zapakowali go do samochodu i pojechali do sklepu po piwo. Dojechali do niech Greta P. i Damian O. Wszyscy ruszyli do pobliskiego lasu. Na polanie wypuścili Adama z samochodu. Śledczy ustalili, że oskarżeni mężczyźni zaczęli go ponownie bić. Kazali mu oprzeć się o drzewo i zdjąć spodnie, po czym wpychali mu patyki w odbyt. Mateusz J. wszystko nagrywał. Później kazał Adamowi biegać wokół samochodu i naśladować odgłosy zwierząt. Kiedy chłopak zwalniał, dostawał kolejne kopniaki.

Według prokuratury, w pewnej chwili Damian O. wyciągnął z bagażnika klucz do kół, tzw. krzyżak. Wbił go w ziemię, po czym oskarżeni zmusili Adama, by na nim usiadł. Damian O. wskoczył mu wtedy na plecy.

Napastnicy przewieźli ofiarę nad pobliskie jezioro. Chociaż Adam nie umiał pływać, musiał przez kilkanaście minut stać w wodzie sięgającej mu ust. Po wszystkim został ponownie pobity.

Pod koniec dnia oskarżeni odwieźli skatowanego kolegę do domu. Grozili, że go zabiją, jeśli zawiadomi o sprawie policję. Młody mężczyzna był jednak w tak złym stanie, że trafił do szpitala. Za namową znajomego opowiedział o wszystkim mundurowym. Napastnicy zostali zatrzymani.

Najbardziej brutalni z nich – Mateusz J. i Rafał K. nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Damian O. również nie przyznał się do zarzutów dotyczących pobicia, pozbawienia wolności i zmuszania do tzw. innej czynności seksualnej. Wyjaśnił tylko, że obawiał się kolegów. Bał się zarówno o siebie, jak i o swoją dziewczynę. Greta P. przyznała się do pomagania napastnikom. Wyjaśniła, że nie mogła nic zrobić ze strachu przed kolegami.

Dla ofiary wydarzenia z maja ubiegłego roku zakończyły się próbą samobójczą i leczeniem psychiatrycznym. Oskarżonym grozi do 12 lat więzienia.

* dane zmienione