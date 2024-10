Potrącił rowerzystę wyjeżdżając z parkingu

Do potrącenia doszło w piątek rano na ul. Długiej we Włodawie. 20-latek wyjeżdżając z parkingu potrącił starszego rowerzystę. 71-latek spadł z roweru i w wyniku obrażeń został przetransportowany do szpitala. Został przebadany i wypuszczony do domu.

Kierowca Forda dostał wysoką grzywnę i 15 punktów karnych.

- Panująca obecnie aura sprawia, że warunki na drodze robią się zmienne, bardziej niebezpieczne dla uczestników ruchu. Mgła, deszcz i szybko zapadający zmrok sprawia, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są słabo widoczni na drodze. Dbajmy o właściwe oświetlenie i widoczność - apeluje podinspektor Bożena Szymańska z KPP Włodawa.