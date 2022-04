Skatepark we Włodawie ma pod górkę. Chodzi o pieniądze

O powstaniu pierwszego we Włodawie skateparku mówiono jeszcze za kadencji poprzedniego burmistrza Jerzego Września. Obecnym władzom miasta w ubiegłym roku udało się pozyskać na ten cel 400 tys. zł z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Koszt budowy szacowano na ok. 850 tys. zł, choć w ogłoszonym przez miasto przetargu na to zadanie przewidziano nieco wyższą kwotę: 1 mln zł.

Ta „górka” okazała się jednak niewystarczająca. Jedyną ofertę w postępowaniu złożyła spółka z Krakowa, która za realizację zadania oczekuje ponad dwa razy więcej, niż zaplanował wydać włodawski magistrat. Swoją pracę wyceniła na 2 mln 188 tys. zł.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński zapowiada, że postępowanie zostanie unieważnione, a inwestycja zostanie podzielona na etapy.

– Niebawem ogłosimy kolejne postępowanie, a budowę rozłożymy na dwa lata. Chcielibyśmy, żeby chociaż w części skatepark zaczął funkcjonować wiosną przyszłego roku – mówi Muszyński.

Decyzja o tym, co miałoby powstać w pierwszej kolejności, a co zostałoby odłożone na kolejny rok, jeszcze nie zapadła. Będzie to uzależnione od wyników innych miejskich przetargów.

– Niestety, ogólna tendencja jest taka, że składane oferty są wyższe od naszych szacunków. W tym przypadku mieliśmy aktualny kosztorys z cenami, które obowiązywały jeszcze trzy miesiące temu. Obecnie jednak mamy wysoką inflację, z miesiąca na miesiąc drożeją materiały budowlane, a na ich dostarczenie trzeba długo czekać. Oferenci kalkulują w ten sposób, żeby nie musieć dokładać do inwestycji – tłumaczy burmistrz.

Skatepark ma powstać na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Będzie wykonany w technologii betonowej, wśród planowanych przeszkód są m.in.: grindboxy, rampy i poręcze.

Znajdzie się tam także strefa dla najmłodszych, gdzie pod okiem rodziców będą mogli oni stawiać pierwsze kroki w nauce jazdy na rolkach, deskorolce czy hulajnodze. Pojawią się także nowe elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, parking rowerowy, stacja naprawcza, oświetlenie oraz system monitoringu. Według dotychczasowych planów, w przyszłości obok ma powstać tzw. pumptrack, czyli tor rowerowy.