Szarpał i bił swoją partnerkę. Teraz grozi mu pięć lat

Włodawscy policjanci interweniowali w nocy z piątku na sobotę. 46-latek zadawał kobiecie ciosy pięściami po całym ciele i popchnął ją na chodnik. Kobieta trafiła pod opiekę medyczną.

Funkcjonariusze ustalili, że 46-letni włodawianin znęcał się nad kobietą od kilku miesięcy. Będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury, podczas których wyzywał kobietę, wyganiał ją z domu i bił.



Policjanci umieścili zatrzymanego w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją konkubiną oraz uszkodzenia ciała. Za przestępstwo mężczyzna będzie odpowiadać w warunkach recydywy.

Sąd Rejonowy we Włodawie przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.



Sprawcy przemocy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.