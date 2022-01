Ta aleja drzew to miejscowa atrakcja turystyczna. Mieszkańcy przeciwko wycince

– To ZDP zwrócił się do mnie w sprawie fatalnego, zdaniem drogowców, stanu drzewostanu alei – przyznaje Paweł Wira, kierownik chełmskiej delegatury WUOZ w Lublinie. – Oczekuję z ich strony ekspertyzy na temat kondycji drzew. Ich ponumerowanie jest jednym z elementów tego przedsięwzięcia. Oznaczone drzewa zostaną geodezyjnie naniesione na mapę.

Wira podkreśla, że oznakowanie drzew nie przekłada się na zakwalifikowanie ich do wycinki.

– Spodziewam się, że w oparciu o ekspertyzę ZDP wystąpi z formalnym wnioskiem o zgodę na wydanie pozwoleń na pielęgnację i być może usunięcie niektórych drzew – mówi konserwator.

– Dokument ten jednak do niczego mnie nie obliguje. To jedynie materiał pomocniczy w podejmowaniu przeze mnie decyzji. Przewiduję oględziny wytypowanych do pielęgnacji czy też wycinki drzew m.in. z udziałem jednej z włodawskich organizacji proekologicznych. Będę się także wsłuchiwał w głosy mieszkańców Różanki – zapewnia.

Po co tak mazać

Edyta Gałan z włodawskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna Między Drzewami: Podpowiedzieliśmy obrońcom alei w Różance gdzie powinni szukać pomocy. Sami się też od niej nie odżegnujemy. Będziemy walczyć o ten zielony zabytek ramię w ramię.

W akcję ratowania alei zaangażował się też Artur Kobielas, włodawski przewodnik.

– Nie rozumiem, dlaczego drogowcy spaskudzili wiekowe drzewa malując na nich od strony drogi czerwonym sprayem cyfry – mówi. – Oznaczenie można było zrobić z tyłu i mniejsze. Uczestnicy wycieczek, które pilotuję do Różanki na pewno zwrócą na to uwagę. I na pewno nie zrobi to na nich dobrego wrażenia.

Kobielas, częsty gość w Różance, nie przypomina sobie, by drogowcy kiedykolwiek w obrębie alei prowadzili jakiekolwiek prace pielęgnacyjne. Tym bardziej ma im teraz za złe, że tak ochoczo garną się do wycinki.