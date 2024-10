Trójka zatrzymanych kierowców. Żaden z nich nie powinien był jechać

Pierwszy wpadł kierowca na ulicy Długiej we Włodawie. To 45-latek, który kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 0,8 promila. Za swój „wybryk” został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Większa kara grozi kierującemu skodą fabią. Wpadł on na ulicy Rymarskiej. Zatrzymał go ten sam patrol co rowerzystę. 43-latek z Włodawy kierował pojazdem pomimo, że starosta wydał wobec niego decyzję o cofnięciu uprawnień. Za niestosowanie się do tej decyzji i jazdę pomimo odebrania mu prawa jazdy, grozi mu teraz kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Na koniec na ulicy Cichej policjanci z drogówki dokonali kontroli pojazdu dacia, którym kierowała 49-letnia włodawianka. Badanie na zawartość alkoholu wykazało prawie 0,8 promila alkoholu.