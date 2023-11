We Włodawie samochód wjechał na pasach w 72-latka. Za winnego spowodowania wypadku uznano pieszego

„Napuchnięte oko, pęknięta czaszka, dużo krwi”

Do zdarzenia doszło 23 lutego bieżącego roku we Włodawie, nieopodal miejsca, gdzie mieszka pan Marian. Była godzina 18:35.

Samochód nie zwolnił i uderzył w pana Mariana. Mężczyzna trafił do szpitala.

– Bardzo ciężko było mężowi dojść do siebie po tym wypadku. Był zagubiony, miał trudności z chodzeniem – potwierdza pani Janina, żona pana Mariana.

– Napuchnięte oko, pęknięta czaszka, dużo krwi. Widok był przygnębiający – wspomina pan Bernard, syn mężczyzny. I dodaje: - Tata do tej pory mocno odczuwa skutki tego zdarzenia. Zdecydowanie stracił na sprawności, ma dużo mniej sił.

„To mnie zbulwersowało”

Autorzy reportażu ustalili , że powołany przez prokuraturę do zbadania wypadku specjalista uznał, że kierowca był oślepiony przez jadące z naprzeciwka samochody i nie mógł zobaczyć pieszego wychodzącego zza nich.

– Przejście dla pieszych jest dość dobrze oświetlone, znaki są widoczne. Kierowca powinien zobaczyć pieszego w odpowiednim momencie. Biegły sądowy powinien sprawdzić, od którego momentu kierowca widział pieszego. To istotne z punktu widzenia czasu reakcji i drogi hamowania. To nie zostało sprawdzone, biegły oparł się o nagranie z kamery przemysłowej, która nie do końca obrazowała przebieg zdarzenia – uważa dr Maciej Kulka, biegły sądowy, ekspert ruchu drogowego.