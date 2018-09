Wybory samorządowe 2018 - Świdnik. Kandydaci do Rady Miasta

Okręg nr 1

Al. Jana Pawła II, Al. Wojska Polskiego, Aleja Lotników Polskich, Andrzeja Struga, Bankowa, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Prusa, Brzegowa, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Czereśniowa, Deotymy, Dębowa, Dojazdowa, Drewniana, Drzymały, Dworcowa, Dywizjonu 303, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Szopena, Gajowa, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. L. Okulickiego numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 9 oraz 8C, Gwarna, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jagodowa, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, Jeżynowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kasztanowa, Kolejowa, Kolonijna, Koło, Kręta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ks. Piotra Ściegiennego, Kwiatowa, Kwiatów Polnych, Leśna, Lipowa, Lotnicza, Makowa, Malinowa, Mała, Marii Curie-Skłodowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mełgiewska, Mikołaja Reja, Miła, Miodowa, Nadleśna, Niecała, Niepodległości od numeru 1 do numeru 13, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Parcelowa, Parkowa, Partyzantów, Piasecka do numeru 128A, Piękna, Poligonowa, Polna, Poprzeczna, Poziomkowa, Przechodnia, Przy Lesie, Racławicka numer 36 oraz numery nieparzyste od numeru 29 do numeru 45, Radość, Rejkowizna, Reymonta, Romualda Traugutta, Różana, Skośna, Słoneczna, Słowików, Spacerowa, Spółdzielcza, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stokrotki Polnej, Szeroka, Szklarniana, Szkolna, Szymona Konarskiego, Środkowa, Świerkowa, Urocza, Wąska, Wesoła, Widok, Willowa, Wincentego Pola, Wiosenna, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, Zacisze, Zielona, Zuchów, Zygmunta Puławskiego, Żwirki i Wigury

KWW WALDEMARA JAKSONA

1 RADEK Włodzimierz Sylwester 50 Świdnik

2 IRSAK Jerzy 53 Świdnik

3 KOCIŃSKI Tomasz 43 Świdnik

4 GRONEK-WOJDYGA Stella 36 Świdnik

5 PATRZAŁA Kazimierz Wacław 71 Świdnik

6 HAJKOWSKA-PIREK Barbara Anna 42 Świdnik

7 ZAREMBA Agnieszka Małgorzata 50 Świdnik

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1 GIGILEWICZ Małgorzata 51 Świdnik

2 KAMIŃSKA Krzysztofa Maria 57 Świdnik

3 KANIA Konrad 42 Świdnik

4 SOBCZYK Marek 50 Świdnik

5 KAPICA Urszula Teresa 65 Świdnik

6 STEĆKO Monika Justyna 37 Świdnik

7 BARTOSZEK Piotr Paweł 48 Świdnik

KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA

1 SZABAŁA Magdalena Anna 30 Świdnik

2 CZECHOWSKI Aleksander Lucjan 34 Świdnik

3 PASZKOWSKI Paweł Tomasz 33 Świdnik

4 WRÓBEL Karolina 24 Świdnik

5 SZURYGA Wacław 73 Świdnik

6 SAPKO Anetta Małgorzata 43 Świdnik

7 REJMAK Hanna Zofia 55 Świdnik

Okręg nr 2

3 Maja, Bartosza Głowackiego, Gen. L. Okulickiego numery nieparzyste od numeru 15 do numeru 35, Hotelowa, Jana Kochanowskiego, Jarzębinowa, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kalinowa numery parzyste od numeru 2A do numeru 12, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, Kosynierów numery nieparzyste od numeru 3 do numeru 21, Marii Konopnickiej, Ks. Kanonika Jana Hryniewicza numery parzyste od numeru 6 do numeru 12, Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Niepodległości numery parzyste od numeru 14 do numeru 36, numery nieparzyste od numeru 17 do numeru 29, Racławicka numery nieparzyste od numeru 3 do numeru 19 oraz numery parzyste do numeru 6 do numeru 16, Tadeusza Kościuszki, Turystyczna

KWW WALDEMARA JAKSONA

1 KOZAK Roman 59 Świdnik

2 KACIUCZYK Andrzej Czesław 53 Świdnik

3 TARKOWSKI Mirosław Piotr 59 Świdnik

4 SUSKI Aleksander Stanisław 75 Świdnik

5 TKACZYK-MRÓZ Agnieszka 30 Świdnik

6 NAWROCKA Agata 38 Świdnik

7 ŁUKASIK Barbara Ewa 51 Świdnik

8 KRZYŻANOWSKI Łukasz Rafał 35 Świdnik

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1 SKROK Stanisław 78 Świdnik

2 DOROBA Grzegorz Wojciech 57 Świdnik

3 BIELAK Violeta Aneta 43 Świdnik

4 SAWICKI Piotr Paweł 44 Świdnik

5 WOŁOCZKO Barbara Ewa 74 Świdnik

6 SICZEK Radosław Patryk 31 Świdnik

7 LENARD Agnieszka Urszula 43 Świdnik

8 SKIBA Maciej 33 Świdnik

KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA

1 SZUTKO Ireneusz 41 Świdnik

2 KSIĘSKI Wiesław 61 Świdnik

3 SADOWSKA Beata Sandra 50 Świdnik

4 CHOJNACKI Wojciech Adam 50 Świdnik

5 ZAPALSKI Piotr Henryk 52 Świdnik

6 DEC Zenon Lucjan 74 Świdnik

7 GONTARZ Krystyna 70 Świdnik

8 BZOWSKA Anna Władysława 58 Świdnik

Okręg nr 3

Akacjowa, Aleja Armii Krajowej, Anyżowa, Bronisława Czecha, Bronisława Malinowskiego, Działkowca, Dziewanny, Gen. J. Hallera, Gen. M. Smorawińskiego, Gen. S. Roweckiego-Grota, Głogowa, Janusza Kusocińskiego, Janusza Sidło, Jerzego Kukuczki, Kalinowa numery nieparzyste od numeru 3 do numeru 11, Kamili Skolimowskiej, Klonowa numery parzyste od numeru 4 do numeru 14, Kminkowa, Kosynierów numery parzyste od numeru 4 do numeru 16, Krańcowa, Krępiecka, Lawendowa, Miętowa, Olimpijczyków, Pionierska, Racławicka numery parzyste od numeru 2 do numeru 4, Romana Szczerbakiewicza, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Ruciana, Rumiankowa, Słonecznikowa, Stanisława Marusarza, Tatarakowa, Tymiankowa, Wandy Rutkiewicz, Waniliowa, Wincentego Witosa, Wiśniowa

KWW WALDEMARA JAKSONA

1 KRÓLIK Janusz Grzegorz 60 Świdnik

2 MAGIER Marcin 27 Świdnik

3 BACHANEK Kazimierz 73 Świdnik

4 JACKOWSKI Piotr Łukasz 43 Świdnik

5 POMARAŃSKA Magdalena 47 Świdnik

6 CHLEBIEŃ Jolanta 34 Świdnik

7 KRAWCZYK Marta 39 Świdnik

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1 SYRYJCZYK Robert 46 Świdnik

2 JURCZYKOWSKI Marek 36 Świdnik

3 BANECKI Maciej 41 Świdnik

4 KURSA Zbigniew Józef 58 Świdnik

5 WÓJCIK Karolina 30 Świdnik

6 BANECKA-KRYSA Martyna Agata 33 Świdnik

7 TKACZYK Ewa 60 Świdnik

KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA

1 KANTOR Maciej 34 Świdnik

2 WÓJCIK Marta Teresa 58 Świdnik

3 DZIEDZIC Magdalena 55 Świdnik

4 MICHALAK Zdzisława Zofia 64 Świdnik

5 MACZYŃSKA Patrycja Anna 40 Świdnik

6 GAJEWSKI Piotr 32 Świdnik

7 GŁAŻEWSKI Feliks 59 Świdnik

Okręg nr 4

Al. NSZZ "Solidarność", Antoniego Gruszczyńskiego, Bartłomieja Kopera, Barwna, Bażantowa, Bławatkowa, Błękitna, Bolesława Stachonia, Bronisława Ratajczaka, Cedrowa, Chryzantemowa, Cisowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Dobra, Fiołkowa, Gospodarcza, Gościnna, Grabowa, Henryka Gontarza, Henryka Strumińskiego, Janusza Kasperka, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kaczeńcowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego od numeru 36 do końca, Klonowa numery parzyste od numeru 16 do końca oraz numery nieparzyste od numeru 5 do końca, Kolorowa, Konwaliowa, Ks. Jerzego Popieluszki, Ks. Kanonika Jana Hryniewicza od numeru 13B do końca, Lazurowa, Legionów Polskich, Magnoliowa, Modrzewiowa, Morwowa, Olchowa, Perłowa, Piasecka od numeru 130 do końca, Przyjazna, Racławicka numery parzyste od numeru 28 do numeru 32, Romana Dmowskiego, Romantyczna, Rubinowa, Sąsiedzka, Serdeczna, Sosnowa, Spadochroniarzy, Spokojna, Srebrna, Stanisława Kamińskiego, Stanisława Skalskiego, Stanisława Skarżyńskiego, Storczykowa, Sympatyczna, Szafirowa, Szmaragdowa, Św. Brata Alberta, Tadzia Jasińskiego, Tęczowa, Topolowa, Turkusowa, Widokowa, Wiejska, Złota, Zygmunta Majewskiego

KWW WALDEMARA JAKSONA

1 DENIS Katarzyna 40 Świdnik

2 WYPYCH Michał 27 Świdnik

3 KRUPA Andrzej 50 Świdnik

4 ORZEŁ Dariusz Stanisław 55 Świdnik

5 CELIŃSKA Magdalena Maria 35 Świdnik

6 KUBINIEC Stanisław Wojciech 71 Świdnik

7 BŁAZIAK-MATYSIEWICZ Iwona Monika 38 Świdnik

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

1 BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek 60 Świdnik

2 LENARD Marcin Marek 45 Świdnik

3 KRÓL Tomasz Ryszard 45 Świdnik

4 WŁOSZEK Edyta Sylwia 40 Świdnik

5 KNEĆ Anna 34 Świdnik

6 TROCHONOWICZ Kamil 35 Świdnik

7 ZIELIŃSKA-WÓJCIK Anna Grażyna 38 Świdnik

KWW ŚWIDNIK WSPÓLNA SPRAWA

1 WILK Mariusz 44 Świdnik

2 DRAGAN Katarzyna 33 Świdnik

3 ŚWIDNIK Wojciech Jerzy 45 Świdnik

4 NOWOSAD Monika Ewa 39 Świdnik

5 RAK Paweł Piotr 35 Świdnik

6 MOLAS Teresa 68 Świdnik

7 SADŁO Adam Marcin 37 Świdnik