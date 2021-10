Dwie sieci handlowe otwierają sklepy w Lublinie

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group oferująca produkty spożywcze, ale także drogeryjne, zabawki, artykuły piśmiennicze czy artykułów do dekoracji i wyposażenia domu. Sklep znajdujący się w Skende Shopping otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10-21, w soboty w godz. 9-21, a w niedziele handlowe 9-20.

Już wkrótce otwarte zostaną też sklepy Aldi. Sieć wchodzi właśnie do Lublina.

– W Lublinie trwają prace budowlane przy trzech sklepach, a pierwsze otwarcie planujemy jesienią tego roku – mówi Dominika Juszczyk, z ALDI Sp. z o.o.

Mimo, że sieć nie podaje jeszcze oficjalnej daty otwarcia, to w internecie można znaleźć informacje, że jako pierwszy ruszy sklep przy ul. Zelwerowicza. Stać się to ma 20 października.

– W dniu otwarć sklepów zaprosimy klientów z Lublina na akcję pod nazwą Ale Prezenty. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto otrzymają torby wypełnione produktami ALDI, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów – zapowiada za to Juszczyk. – W tym dniu na klientów będzie czekało też sporo różnych atrakcji.