Nowy Lidl w Lublinie otwarty

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Lublinie ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 1350 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 24 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 8 do 20.

Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 87 miejsc parkingowych. Na parkingu znajduje się ładowarka dla samochodów elektrycznych. Obok znajduje się także paczkomat.

W czwartek, czyli w dniu otwarcia na klientów czekają atrakcje, w tym minifestyn z darmową kawą, herbatą i przekąskami.

Przypomnijmy, że o warunki zabudowy, a potem o pozwolenie na budowę tego sklepu do Urzędu Miasta wystąpił Jakub Kępa, prezes żużlowego klubu Motor Lublin. Ratusz wydał mu też zgodę na wycięcie 49 drzew. Jak zapewniano, w ramach tzw. nasadzeń zastępczych do 15 grudnia wokół marketu ma się pojawić 110 drzew.